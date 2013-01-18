Киевская налоговая в 2012 году доначислила 5,4 млн грн налога на доходы с аренды жилья

Государственная налоговая служба в Киеве в 2012 году раскрыла 1073 случая нелегальной сдачи жилья в аренду и доначислила собственникам этого жилья 5,438 млн грн налога на доходы физических лиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ в Киеве.

Как сказано в сообщении, доначисления превышают прошлогодний показатель на 1,2 млн грн (или 36%).

При этом источниками информации о «теневой» аренде недвижимости, в том числе жилой, выступают органы местного самоуправления, ЖЕКи, а также соответствующие сообщения в СМИ и Интернете.

«По состоянию на 1 января 2013 года в Киеве официально сдавали жилье 36 тысяч граждан, которые уплатили в бюджет порядка 200 млн грн налога на доходы физических лиц, что на 52 млн грн больше показателя 2011 года», - сказано в сообщении столичной налоговой.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в Киеве в 2012 году мобилизировала в государственный бюджет 24,585 млрд грн, что на 23% больше показателя 2011 года.

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