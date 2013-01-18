Руководителям предприятий за долги по зарплате грозит увольнение

Комиссия по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим выплатам, деятельность которой возобновлена при Министерстве социальной политики, предлагает увольнять руководителей предприятий и бюджетных учреждений, где не решается вопрос погашения долгов по зарплате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики со ссылкой на министра Наталью Королевскую.

«Считаю, что наша Комиссия должна повысить уровень требований ко всем ответственным лицам относительно погашения текущей задолженности и недопущения долгов в будущем. Мы будем инициировать увольнение руководителей, которые не обеспечивают своевременной выплаты заработной платы», - цитирует пресс-служба Н.Королевскую.

По ее словам, ответственность за недопущение и погашение зарплатных долгов несут центральные и местные органы власти, руководители предприятий, учреждений и организаций. Министр также обратила внимание, что если общая задолженность по зарплатам в коммерческом секторе сокращается, то на государственных предприятиях такая задолженность растет. «Сегодня 55% - это долги работникам предприятий, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти. Мы не можем и дальше просто наблюдать за ситуацией», - сказала министр, добавив, что отныне контроль за такими предприятиями будет жестче.

В Минсоцполитики сообщили, что к следующему заседанию комиссии, запланированному на февраль, по поручению министра будет разработан пошаговый план погашения долгов по каждому региону, а также составлен список предприятий, где задолженность образовалась уже в январе 2013 года, а также предприятий, где срок задолженности превышает три месяца. Руководители таких предприятий будут приглашены на заседание комиссии.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало декабря задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн. К концу декабря 2012 года Министерство финансов Украины полностью распределило бюджетные дотации на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов в объеме 3,345 млрд грн, которые пошли на выплату заработной платы.

Вместе с тем, на недавнем заседании Кабинета Министров, премьер-министр Николай Азаров поручил министру Н.Королевской проводить еженедельный мониторинг выплаты зарплаты и социальной помощи.

Комиссия по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим выплатам впервые была создана постановленим Кабинета Министров Украины от 18 марта 2009 года № 370.