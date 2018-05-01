Кому и сколько вывести из Украины валюты Нацбанк решит сам

Меры, предпринимаемые властью в лице Нацбанка для снижения зависимости реального сектора экономики Украины от американской валюты, продолжают набирать обороты. Все они осуществляются в ручном режиме, что противоречит принципам цивилизованной экономической практики, но цель, как известно, оправдывает средства. Таковой является – наполнение бюджета в период полного безденежья. Для реализации программы «партии» - минимизация долларовой зависимости, которую точней можно назвать изъятием валюты любым способом, разработано несколько норм: обязательная продажа валютной выручки экспортерами, переход к плавающему курсу (экс-глава НБУ Владимир Стельмах поднимал этот вопрос в 2008 году – расцвет кризиса, сейчас на этом настаивает МВФ), введение налога на продажу валюты (что по сей день остается под вопросом, но с повестки дня не снимается), полный контроль валютных операций. К последней категории относится тесное сотрудничество Нацбанка с МВД и налоговой, а также создание Комитета по противодействию проведению недобросовестных валютных операций. Но на этом "ужесточающие" новшества не закончились...

Главное - личные предпочтения

Недавно регулятор внес изменения в положение о порядке выдачи лицензий на размещение валютных ценностей на счетах за рубежом. Основная корректировка заключается в индивидуальном подходе в части определения ограничений на вывод валюты физлицами за пределы страны (постановление НБУ от 14 декабря 2012 года №531). Документ вступает в силу с 25 января 2013 года.

«Физлица-резиденты, которые получили индивидуальную лицензию Нацбанка на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины, могут осуществлять на эти счета переводы иностранной валюты на сумму, указанную в лицензии», - говорится в измененной редакции положения.

Законодательно предусмотрено, что физические лица, имеющие индивидуальную лицензию, могут осуществлять переводы валюты на зарубежные счета в размере, не превышающем 600 тыс. грн (в эквиваленте) в год.

С учетом традиций нашей страны «индивидуальный подход» можно растолковать как «особое отношение», или «дружеские связи». Первое, что приходит на ум, так это то, что к выводу денег «своих» власти будут более лояльными. Хотя на самом деле решение принято для ужесточения надзора.

Как пояснил Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, НБУ раньше очень редко выдавал индивидуальные лицензии на перевод денег за границу. Исключение составляли только случаи, если человек иммигрировал из Украины и переводил свои сбережения за рубеж. «Ничего существенно не изменилось. Если физическому лицу нужно будет перевести свои деньги за рубеж в личных целях - иммиграция, обучение или лечение - особых проблем не будет. Но если физлицо захочет инвестировать в зарубежные активы - акции или облигации - то НБУ, скорее всего, откажет в выводе денег, как это он делал и раньше. Во все времена считалось нецелесообразно позволять украинцам массово вкладывать деньги не в отечественный рынок. Регулятор заинтересован, чтобы украинцы держали деньги в родных банках. Хотя, индивидуальная лицензия не нужна, если сумма перевода за границу не превышает 10 тыс. евро в год», - пояснил эксперт.

По мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, данный шаг регулятора носит больше психологический характер, чем реально ограничивающий. «При таких условиях люди, которые хотят открыть банковские счета за границей, лишний раз задумаются, а стоит ли делать это, так как придется общаться с представителями НБУ по поводу определения ограничений относительно объема валютных ценностей. Это может отпугнуть потенциальных желающих и сократить отток валюты из страны», - считает эксперт.

«Общий подход к определению лимита возможного вывода средств на банковские счета за границей останется на нынешнем уровне. Единственное - НБУ хочет установить данный показатель не единым для всех, а индивидуальным. Само наличие такой процедуры будет усложнять сам процесс, потребуется больше времени для оформления. Соответственно, количество таких операций сократится, следовательно, снизится и объем вывозимой из страны валюты», - подчеркнул Ивченко.

Что и требовалось доказать – Нацбанк сам будет решать, кому и сколько валюты размещать за границей. Об унифицированном подходе к данному вопросу можно забыть. И еще один момент – своим постановлением Нацбанк фактически уравнял физлиц и юрлиц. Конечно, рядовому украинцу, который на сегодня еле-еле сводит концы с концами, не до переводов денег на зарубежные счета. Но к этой теме он имеет прямое отношение, так как должен раз и навсегда уяснить, как у нас строится финансовая и не только политика. Это поможет ему в дальнейшем разобраться в происходящем.

Сотрудничество с правоохранителями подкорректировано

Кстати, есть еще одно нововведение - своим постановлением НБУ упростил порядок предоставления генеральных индивидуальных лицензий на осуществление валютных операций (постановление N500). Главное из новшеств – отмена нормы Закона «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», которой Нацбанк обязывался во время получения ходатайств о выдаче лицензий на осуществление операций в иностранной валюте информировать о них специальные органы по борьбе с организованной преступностью и учитывать полученные от них выводы.

То есть, с одной стороны, упрощается процедура получения лицензии, с другой – решение кажется больше чем странным, особенно с учетом активной борьбы власти с теневым рынком. Получается, что «чистоту рук» обратившегося регулятор будет оценивать на свой вкус, или точнее по своему усмотрению. Непонятно только одно, зачем нужно было провозглашать активизацию сотрудничества с правоохранительными органами для пресечения финансовых махинаций?..

Можно предположить, что путем перечисленных норм Нацбанк борется с оффшорными схемами. Очень многие физлица при переводе денег пользовались именно ими. Теперь, якобы, все должно наладиться. Хотя, вряд ли «старожилы» черного рынка будут выводить деньги по указанному Нацбанком направлению. Они как пользовались своими проверенными «тропами», так и будут это делать. Решениям НБУ будут рады «свои», вернее для них они и принимаются. А вот понравится ли НБУ некто «со стороны», желающий перевести некую сумму в крепкий западный банк, неизвестно.

Нана Черная (УНИАН)

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ:

Можно ли украинцу, к примеру, поехавшему в тур по Европе, открыть там валютный счет?

- Открытие физическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте на время их пребывания за границей не требует получения лицензии Нацбанка. Как пояснила Вита Форсюк, юрист ЮК Jurimex, об этом говорится в Декрете Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютном контроле» (от 19 февраля 1993 года № 15-93) .

Также согласно постановлению НБУ от 14.10.2004г. № 485 п. 1.7. предоставляется право не получать лицензию и не сообщать о факте открытия счета, если иностранное банковское или небанковское финансовое учреждение по установленным им правилам осуществляет на открытом счете лишь учет операций.

Индивидуальная лицензия выдается сроком действия на один календарный год без права передачи другим лицам. Для открытия счетов в разных банках необходимо иметь отдельные лицензии.

После открытия счета в трехдневный срок резиденты Украины обязаны уведомить территориальное управление Национального банка по своему местонахождению/месту жительства о факте открытия счета за рубежом. Данное требование не распространяется только на лиц, имеющих право не получать индивидуальную лицензию.

Также физлица - резиденты, которые получили индивидуальную лицензию НБУ, могут осуществлять на эти счета переводы иностранной валюты на сумму, которая в эквиваленте не превышает 600 тыс. гривен в год.

То есть, граждане Украины могут открывать счета за рубежом без получения лизензии НБУ только на период пребывания за границей, открытие счетов в остальных случаях без получения лицензии может повлечь применение к ним соответствующих финансовых санкций, в частности, наложение штрафа в размере, эквивалентном сумме валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по курсу НБУ на день осуществления операций.

Но следует принять во внимание, что зарубежный счет будет подпадать под правила соблюдения банковской тайны, установленные в стране, где он открыт. Случаи раскрытия банковской тайны четко регламентируются, обычно предусматривается достаточно сложная процедура.

Не являются нарушением законодательства вывоз, перевод и пересылка за территорию Украины физическими лицами - нерезидентами иностранной валюты. Согласно постановлению НБУ от 29.12.2007 г. № 496, физическим лицам - нерезидентам разрешается без открытия текущих счетов в иностранной валюте переводить за пределы Украины сумму, которая не превышает в эквиваленте 15 тысяч гривен в один операционный (рабочий) день, на основании документов, подтверждающих источники происхождения иностранной валюты.

Переводы в иностранной валюте за пределы Украины с текущих счетов физических лиц - нерезидентов осуществляются без ограничения суммы.