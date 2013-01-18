Коррупция остается главной причиной ухудшения рейтинга Украины - президент Freedom House

Президент международной правозащитной организации Freedom House Дэвид Креймер заявляет, что коррупция остается главной причиной ухудшения рейтинга Украины.

Об этом он сказал в интервью “Голосу Америки”, комментируя отчет организации о состоянии свободы в мире, в котором Украина отнесена к категории стран, где отмечено наибольшее ухудшение за последние пять лет.

Д.Креймер отметил, что в Украине состоялось ухудшение рейтинга по нескольким причинам.

«Во-первых, состоялись парламентские выборы, которые были критически оценены наблюдателями ОБСЕ. Продолжаются проблемы с коррупцией, выборочным преследованием политических оппонентов. Юлия Тимошенко и Юрий Луценко все еще в тюрьме, и нет никаких признаков, что они могут быть освобождены. Но, в целом, мы считаем, коррупция остается наибольшей проблемой в Украине», - подчеркнул Д.Креймер.

В свою очередь, вице-президент Freedom House по вопросам исследований Арч Паддингтон отметил, что также существует давление на журналистов и гражданское общество: «Хотя я не хочу преувеличивать - украинские СМИ свободнее, чем в соседних странах, и гражданское общество смогло противостоять некоторым инициативам Януковича. Но мы обеспокоены тем, как верховенство права утратило силу во времена Януковича».

При этом он отметил, что хотя влияние России цитировалось как фактор ухудшения состояния свободы в Евразийском регионе в целом, «руки Москвы» в событиях в Украине Freedom House не видит. «Я не думаю, что влияние России влечет эти изменения. Это то, чего хочет Янукович, и он несет полную ответственность», - заявил А.Паддингтон.

По словам Д.Креймера, то, что происходит в Украине, – уникальные внутренние тенденции. «Это Янукович и его близкое окружение пытаются сделать все возможное, чтобы остаться у власти. Freedom House обеспокоен возможным дальнейшим упадком состояния свободы в Украине», - заявил Д.Креймер.

«Я переживаю за президентские выборы 2015 года. Поскольку уровень коррупции в руководстве государства растет, это значит, что они будут еще менее склонны отдать власть, независимо от того, выигрывают они выборы, или нет», - сказал он.

Впрочем, как отметили авторы доклада, Украину от ее соседей в Евразии отличает тот факт, что украинским лидерам пока не безразлично, что о них думают за рубежом.

«Когда в апреле минувшего года Freedom House поехал в Украину, чтобы сделать оценку, мы получили много внимания на наивысшем уровне, включительно с полуторачасовой встречей, которую я имел с Президентом Януковичем», - отметил Д.Креймер.

А.Паддингтон добавил, что украинские правительственные чиновники заинтересованы в результатах исследований Freedom House. «Они говорили с нами достаточно откровенно. Некоторые из них в частном порядке выражали свое несогласие с Януковичем, особенно относительно заключения Тимошенко. Чиновники очень высокого уровня говорят, мол, это была не наша идея, мы это не поддерживаем, но Президент Янукович лично на этом настаивал», - подчеркнул А.Паддингтон.

Как сообщал УНИАН, в обнародованном отчете организации относительно состояния свободы в мире, Freedom House констатирует продолжение снижения уровня свободы в Украине в 2012 году.

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