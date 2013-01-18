Налогоплательщики - «упрощенцы» 2 группы отныне могут отчитываться раз в год

Физические лица – предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения и выбравшие 2 группу, отныне смогут подавать отчетность раз в год, а не раз в квартал. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины со ссылкой на соответствующую норму Налогового кодекса, вступившую в силу с 1 января 2013 года.

Согласно сообщению, нововведение упростит процедуру ведения бизнеса, уменьшит объемы отчетности для этой категории предпринимателей и затраты рабочего времени. Вместе с тем, в Министерстве обратили внимание, что отчетность за 4 квартал 2012 года подавать нужно, причем не позднее 11 февраля текущего года.

Как сообщал УНИАН, объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения, за 10 месяцев 2012 года составил 2,9 млрд грн, что втрое больше показателя 2011 года. Кроме того, количество предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, выросло в 2012 году на 300 тыс. и составило 1,3 млн человек. Самой популярной остается вторая группа «упрощенцев», в которой работают 721 тыс. предпринимателей, что составляет около 55% от общего количества «упрощенцев». В первой группе работают 300 тыс. плательщиков, в третьей – 250 тыс. В четвертой группе работают 149 тыс. предпринимателей.

С 1 января 2013 года ставка единого налога для налогоплательщиков второй группы составляет 20% размера минимальной зарплаты. Таким образом, в 2013 году ежемесячный размер единого налога для субъектов предпринимательства - налогоплательщиков 2 группы составит 229,4 грн.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5 и 6 группы «упрощенцев».