Суд Лондона арестовал имущество миноритарного акционера «VAB Банка» Максимова

Высокий суд Лондона арестовал все имущество миноритарного акционера, а ранее – главы наблюдательного совета «VAB Банка» Сергея Максимова в рамках рассмотрения дела о возвращении им, а также подконтрольными ему компаниями, около 1 млрд грн кредитной задолженности перед банком.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «VAB Банка», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее определение суда было вынесено в среду, 16 января.

По информации пресс-службы, «VAB Банк» подал иск в Высокий суд Лондона против С.Максимова и аффилированных с ним компаний на основании результатов внутреннего расследования и проверок, проведенных контролирующими государственными органами.

«По данным этого расследования, в 2005-2009 годах С.Максимов в нарушение банковского законодательства (включая нормативы о кредитовании связанных лиц) с использованием служебного положения вывел из банка около 1 млрд грн на подконтрольные себе предприятия», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает пресс-служба, арест наложен на имущество С.Максимова в Украине и за границей. В частности, до решения дела по сути под арестом будет находиться его личное движимое и недвижимое имущество.

«В перечень из 41 предприятия попали, в частности, ПАО «Киевский речной порт», ООО «Офис-Лайн», ООО «Синбиас Фарма», ПАО «Броварской завод пластмасс», ПАО «Одесский портовый холодильник», ПАО «Будшляхмаш», ООО «Онко-Дженерикс», ООО «Директ инвестмент», ООО Бауман трейд», ООО «Роялти Холдинг», ООО «Классик-Ход», ООО «Актив Менеджмент», ООО «Джерард Украина», ООО «Святошинтранс», ООО «Пента», ООО «Декорт», ООО Берег Интертрейд» - указывается в сообщении.

Кроме того, арест наложен на активы компаний RIGHTPORT TRADE LIMITED, SIMEX PROJECT LIMITED, SWEDLUX TRADING LIMITED, «связанных с миноритарным акционером «VAB Банка»».

В «VAB Банке» сообщили, согласно решению суда, ближайшее слушание по иску банка против С.Максимова состоится 1 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 12,76 млрд грн, обязательства – 11,71 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 7,2 млрд грн, собственный капитал – 1,05 млрд грн, уставный капитал - 1,85 млрд грн.

«VAB Банк» в январе-сентябре 2012 года увеличил чистый убыток на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 378,86 млн грн.

В III квартале 2012 года банк получил прибыль в размере 5,133 млн грн, против 143,59 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

«VAB Банк» в 2011 году сократил чистый убыток против показателя 2010 года на 20% – до 497,36 млн грн.

По данным «VAB Банка», на 1 октября 2012 года единственным его акционером с долей более 10% являлся Сергей Максимов, которому принадлежало напрямую 4,2371%, опосредованно - 6,1998%.

В конце декабря 2012 года владельцем 82,94% акций «VAB Банк» стал бизнесмен Олег Бахматюк через кипрскую Quickcom Limited.