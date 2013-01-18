Азаров: Кабмин откажется от жесткой монетарной политики

Правительство намерено отказаться от жесткой монетарной политики, чтобы избежать в 2013 году сверхнизкой инфляции, как это произошло в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 18 января, во время встречи с иностранными инвесторами.

«Дефляция (в 2012 году - УНИАН) не радует, и я думаю, что будет приниматься целый ряд мер, которые позволят отказаться от такой жесткой монетарной политики и перейти к умеренной инфляции, обусловленной нормальным экономическим ростом”, - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Нацбанк объясняет дефляцию 2012 года высоким предложением продовольственных товаров.

По итогам 2011 года инфляция составила 4,6%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2012 года против ноября составила 0,1%, с начала года (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,8%.

В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

В 2011 году цены производителей промышленной продукции выросли на 14,2%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит госбюджета – 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.

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