Янукович ждет от председателей РГА предложений по изменениям к бюджету-2013

Президент Украины Виктор Янукович ждет от председателей районных государственных администраций предложений относительно изменений к государственному бюджету Украины на 2013 год с учетом местных потребностей.

Об этом он заявил во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, В.Янукович прогнозирует внесение изменений в государственный бюджет по итогам первого квартала 2013 года.

«2013 год начался, бюджеты фактически сформированы, но мы, как всегда, после первого квартала будем реально смотреть на бюджет. Сделаем оценки, прогнозы и, скорее всего, по итогам первого квартала бюджет будет пересмотрен», - сказал глава государства.

В.Янукович также отметил, что ждет от председателей РГА предложений относительно изменений к главному финансовому документу страны с учетом их местных потребностей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал данный закон.

25 декабря 2012 года В.Янукович, открывая заседание Совета регионов, заявил, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.