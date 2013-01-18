Азаров заявляет, что рост ВВП Украины в 2013 году может составить 3-3,5%, инфляция - 3-4%

Премьер-министр Украины Николай Азаров рассчитывает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2013 году в Украине будет в пределах 3-3,5%, инфляция - 3-4%.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он заявил в пятницу, 18 января, в ходе встречи с представителями иностранных СМИ.

По словам Н.Азарова, правительство сейчас работает над поиском стимулов, которые позволят обеспечить те параметры развития, которые заложены в бюджете страны.

Он также сообщил, что бюджет Украины на текущий год рассчитывался исходя из среднегодового курса национальной валюты в 8,3-8,4 гривни за доллар.

Как сообщал УНИАН, согласно Госбюджету, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП – 3,4%, инфляция – 4,8%.

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