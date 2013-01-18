Арбитражные управляющие являются субъектами независимой профдеятельности – Минюст

Арбитражные управляющие (распорядители имущества, управляющие санацией, ликвидаторы) отныне считаются субъектами независимой профессиональной деятельности, чьи полномочия будут подтверждены специальным свидетельством Министерства юстиции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте нотариата, банкротства и функционирования центрального подтверждающего органа Министерства юстиции со ссылкой на положения новой редакции Закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», который вступает в силу с 19 января 2013 года.

Как сказано в сообщении, свидетельства арбитражных управляющих заменят соответствующие лицензии, действовавшие ранее. Заменить лицензии на свидетельства можно будет бесплатно в течение ближайших шести месяцев.

Вместе с тем, как отметили в Минюсте, закон ужесточает требования к арбитражным управляющим (распорядителям имущества, управляющим санацией, ликвидаторам). Теперь в числе критериев отбора значится обязательное гражданство Украины, полное юридическое или экономическое образование, стаж работы по специальности не менее трех лет или на руководящих должностях в течение года после получения полного высшего образования. Обязательными также являются полугодовая стажировка по вопросам банкротства, сдача квалификационного экзамена и постоянное повышение квалификации раз в два года.

Данные арбитражных управляющих будут внесены в Единый реестр, размещенный на сайте Минюста. При этом непредвзятость управляющих, как предполагается нормами закона, будет гарантирована тем фактом, что распределение дел будет осуществляться в автоматическом режиме и только между участниками Единого реестра арбитражных управляющих. Доступ к данным реестра будет широким и бесплатным.

В сообщении Минюста также сказано, что новая редакция закона урегулирует вопрос введения моратория на удовлетворение требований кредиторов и момент собственно открытия дела о банкротстве, предусматривающий определенную отсрочку для получения подтверждения информации о платежеспособности должника. Такая отсрочка, как утверждают в Минюсте, позволит судам принимать взвешенные решения о начале процедуры банкротства, не ущемляющие прав сторон.

Кроме того, в сообщении сказано, что положения новой редакции Закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» в части ликвидационных процедур могут применяться к делам, которые находятся в производстве и по которым до сих пор не принято соответствующих решений.

Ознакомиться с текстом нового закона можно на сайте Министерства юстиции в разделе «Банкротство».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года в Министерстве юстиции Украины заявили о подготовке новой редакции Закона «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», поскольку прежняя редакция не отвечала ни международным стандартам, ни современным требованиям. В декабре 2011 года Верховная Рада приняла Закон «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» в новой редакции.