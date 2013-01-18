ЕБРР в 2012 году увеличил чистую прибыль почти в 6 раз

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), по предварительным оценкам, получил в 2012 году около 1 млрд евро чистой прибыли против 173 млн евро в 2011 году. Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно пресс-релизу, в 2012 году ЕБРР инвестировал в 388 проектов 8,7 млрд евро, что незначительно меньше, чем в 2011 году, когда было инвестировано 9 млрд евро в 380 проектов.

Напомним, по итогам 2012 года банк сократил инвестиции в украинскую экономику до 1,2 млрд долл. (934 млн евро) с 1,3 млрд долл. в 2011 году (1,02 млрд евро).

В пресс-релизе отмечается, что в 2012 году наибольший объем инвестиций - 2,6 млрд евро, или 30% от общей суммы инвестиций - пришелся на Россию. Около 1 млрд евро было направлено на инвестпроекты в Турции.

Кроме традиционных регионов, ЕБРР также начал экспансию в Египет, Марокко, Иорданию и Тунис, инвестировав в модернизацию экономики этих стран около 181 млн евро.

Отмечается, что в 2012 году порядка 26% (2,3 млрд евро) от общего портфеля инвестиционных проектов ЕБРР составили проекты в сфере энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии.