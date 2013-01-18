Торги на межбанке в пятницу закрылись котировками 8,1435/8,1485 грн/долл.

В четверг, 18 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1410/8,1450, к 12:00 цены поднялись до 8,1450/8,1480. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1435/8,1485 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2693/97, к 12:00 цены понизились до 0,2691/95. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,2300 (-0.0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3335/95. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8895/10,8965, к 12:00 цены ушли вниз 10,8725/10,8805. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8760/10,8870.