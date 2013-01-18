Эксперт прогнозирует, что рост ВВП в 2013 году составит около 2%

Рост ВВП в 2013 году вероятнее всего составит 2%. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«В 2013 году я не ожидаю резкого падения ВВП. Вероятно, будет рост. Возможно, он достигнет даже 2%. Однако это не гарантия благополучия. Многое будет зависеть от экономической политики, проводимой в стране», - подчеркнул И.Бураковский.

По его мнению, ключевыми ориентирами этой политики должны стать возобновление сотрудничества с МВФ, ограничение административного влияния, пересмотр государственных расходов и проведение экономических реформ, цель которых - в создании не только правил ведения бизнеса, но и условий для его развития.

«Первая проблема тут – государственный бюджет. Его нужно пересматривать. Надо менять идеологию государственных затрат, потому что в нынешнем виде они неэффективны. Мы просто теряем ресурс», - уверен эксперт. - «Вторая проблема - возобновление сотрудничества с МВФ. Понятно, что мы не умрем без Фонда, но его требования - это план действий, набор шагов, который надо предпринимать, нравится это кому-то или нет».

В отношении реформ, обратил внимание И.Бураковский, надо аккуратно заниматься системой налогообложения и функционированием таких институтов как Пенсионный фонд. «Без многомиллиардных дотаций он (Пенсионный фонд - УНИАН) в своем нынешнем виде нежизнеспособен», - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, ключевым сейчас становится ответ на вопрос, что делать государству и бизнесу в ближайшей перспективе и как реализовать интересы общества, не наступив на личные интересы. «Ведь не секрет, что многие украинские крупные государственные деятели традиционно связаны с крупным бизнесом. Однако вопрос как раз не в том, кто, чем и в каких объемах располагает, а в том, что бизнесмены научились реализовывать свои интересы через политические связи. А такая схема не имеет будущего, потому что она не предусматривает инноваций», - убежден И.Бураковский.

При этом, по его мнению, изменить тенденцию и усилить рост инвестиционной составляющей экономического развития способно активное сотрудничество с международными финансовыми организациями, а также имплементация положения Соглашения об ассоциации Украины и ЕС со всеобъемлющей зоной свободной торговли. «У нас нет собственных ресурсов для модернизации. И потому без допуска иностранного капитала и технологий в страну мы этого не реализуем», - обратил внимание эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня,18 января, премьер-министр Николай Азаров заявил, что рост ВВП в 2013 году составит 3–3,5%. Вместе с тем, Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП в Украине до 2,2% с прежнего прогноза на уровне 3,5%, сделанного в ноябре 2012 года. Рост ВВП Украины в 2012 году по данным Всемирного банка составил 0,5%.