Миндоходов не видит оснований для изменения Налогового кодекса в части регистрации налоговых накладных

Министерство доходов и сборов Украины в ответ на инициативу народных депутатов внести изменения в действующий Налоговый кодекс заявило, что не видит оснований для внесения изменений в части регистрации налоговых накладных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В частности, в министерстве считают недопустимым отказ от принципа обязательности регистрации налоговой накладной при формировании налогового кредита, в том числе по возмещению НДС. «Предоставление налогоплательщику возможности претендовать на налоговый кредит даже в случае, если его контрагент не внес налоговую накладную в Единый реестр налоговых накладных, может привести к значительным махинациям и, как следствие, к потерям государственного бюджета», - сказано в сообщении Миндоходов. Согласно сообщению, существующая система обязательной регистрации налоговых накладных в Едином реестре – это эффективный инструмент администрирования налога на добавленную стоимость, позволяющая отсекать ложные заявления на возмещение НДС.

В Миндоходов также отмечают, что количество налогоплательщиков, зарегистрировавших налоговые накладные в Едином реестре, в 2012 году выросло в 5,5 раза – до 133,6 тыс. по сравнению с 23,5 тыс. в 2011 году.

Пресс-служба министерства сообщила также, что если предприятие заявляет кредит по незарегистрированной накладной, то ему автоматически присылается электронное сообщение с просьбой исправить ошибку и не допускать ее в будущем. «Эффективность сервиса подтверждает тот факт, что с мая 2012 года, когда система начала работать, количество предупреждений уменьшилось с 7 тыс. до 3 тыс.», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Юрий Воропаев и Александр Долженков зарегистрировали законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года предусмотрена обязательная регистрация в Едином реестре налоговых накладных с суммами НДС более 10 тыс. грн и налоговых накладных на поставки подакцизных и импортируемых товаров.

До 2012 года для регистрации в реестре направлялись налоговые накладные с суммой НДС более 1 млн грн (с 1 января 2011 года) и более 100 тыс. грн (с 1 июля 2011 года).

Регистрация накладной в Едином реестре позволила упростить администрирование НДС и усовершенствовать процедуру возмещения налога.