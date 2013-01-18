После визита миссии МВФ неопределенность относительно нового кредита останется - эксперт

Неопределенность в отношении перспектив возобновления кредитования вряд ли полностью исчезнет сразу после окончания визита в Украину миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Так прокомментировала УНИАН новость о планируемом в январе визите миссии МВФ в Киев главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

По ее словам, для заключения нового кредитного соглашения Украина должна будет выполнить основные требования МВФ, которые включают повышение внутренних газовых тарифов, повышение гибкости валютного курса и сокращение дефицита бюджета. "Поскольку многие из этих требований предполагают принятие непопулярных мер, предстоящие переговоры с Фондом будут непростыми", - отметила Е.Белан. По ее словам, при более благоприятном развитии событий будет достигнуто соглашение на уровне экспертов, однако окончательное утверждение кредита Советом МВФ будет зависеть от выполнения предварительных условий. "Однако мы ожидаем, что соглашение о новой программе кредитования все же будет достигнуто, что позволит правительству и НБУ осуществить плановые выплаты Фонду, которые в этом году достигнут рекордных 5,5 млрд долл., за счет новых траншей", - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 января в Украину прибывает миссия МВФ для начала переговоров по новой программе stand-by. Ориентировочно миссия пробудет в стране до 12 февраля.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита stand-by в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).