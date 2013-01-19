В бюджет-2013 «забыли» заложить зарплаты бюджетникам на четвертый квартал, заявляет Калетник

В государственном бюджете на 2013 год нет надлежащего финансирования социального сектора.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник заявил в интервью ZN.UA.

"На последний квартал вообще "забыли" заложить средства на зарплату бюджетникам. Этот вопрос требует первоочередного пересмотра", - подчеркнул он.

При этом он напомнил, что бюджет будут пересматривать по результатам первого квартала. "Однако в какую сторону? Ведь был заложен рост ВВП на 3,4%, под него выполнены все расчеты. Однако перспектив такого роста экономики в этом году пока не видно. Поэтому рассчитывать на существенное улучшение социальных стандартов жизни украинцев пока довольно сложно", - считает первый вице-спикер.

Главным же недостатком бюджета-2013 он считает то, что это - бюджет стагнации. "По оценкам большинства экономистов, Украина уже вошла в состояние рецессии. "Буквально в ближайшее время статистика озвучит итоги 2012 года, однако по данным 11 месяцев можно сделать вывод, что мы возвращаемся в 90-е годы", - сказал он.

"Вывод следующий: нам нужны кардинальные изменения приоритетов в экономике. Сокращение неэффективных капитальных расходов, пересмотр льгот для отдельных категорий бизнеса, возврат государству собственности. На этом настаивают и в дальнейшем будут настаивать коммунисты. Но всего этого не было в бюджете-2013, поэтому мы за него и не голосовали", - заявил И.Калетник.