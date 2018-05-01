Оборот налички ограничат: "стены" выстроены, вот-вот натянут "потолок"

Национальный банк активизирует меры для сокращения обращения налички в Украине - в ближайшее время регулятор планирует ввести лимит на использование наличных средств при оплате товаров и услуг. О возможности введения такого лимита активно заговорили еще осенью прошлого года, а на минувшей неделе в СМИ появились сообщения, что все может произойти в самое ближайшее время. Впрочем, официально никто ничего пока не подтвердил и не оповерг.

Ожидается, что такой лимит будет установлен на уровне 150 тыс. грн. Как минимум, именно эта сумма называлась представителями Нацбанка как наименьшая отправная точка. Хотя в рядах регулятора допускали, что "потолок" может быть и повыше. Но и 150 тысяч гривень (или чуть менее 20 тысяч долларов по нынешнему курсу) - достаточно приличная сумма. Например, в Италии лимит использования наличных составляет 1000 евро, или около 10 тыс. грн. Не исключено, что и у нас ограничение будет сужаться. Во многих странах мира подобные лимиты тоже в ходу, хотя, на Западе давно привыкли рассчитываться карточками. В нашей стране такой способ оплаты пока не в моде.

Введению ограничения на использование наличных денег может поспособствовать и тот факт, что Кабинет министров обязал торговые сети оборудовать все кассовые аппараты модулем безопасности, разработанным Национальным банком. Он позволяет в режиме онлайн контролировать движение денег. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, до 1 апреля 2013 года все торговые компании и предприятия сферы услуг обязаны обзавестись терминалами для расчета путем платежных карт, иначе грозит штраф со стороны налоговиков. Таким образом, будет создана система жесткого контроля движения наличных и безналичных денег через торговые сети.

Кроме этого, с 1 января 2013 года заработала паспортизация при обмене валюты. Не исключено, что в ближайшее время будет установлен лимит на обмен валюты в течение дня. На сегодня физическое лицо может купить инвалюту в одном банке на сумму до 150 тыс. грн за один день. Возможно, теперь такой объем покупки будет в целом по нескольким банкам доступен. С помощью паспортизации можно выявлять лиц, которые нарушают «режим». Такое нововведение является ничем иным, как чисто административной мерой, призванной ограничить перетекание валюты в теневую экономику.

Идея контроля движения денег в торговых сетях не нова, о ней заговорили еще в 1997 году. Но тогда не было возможностей ее реализовать - платежные карточки были в диковинку, а посему перевести торговые сети на безналичные расчеты было невозможно. Теперь же, когда на одного жителя Украины приходятся практически две платежные карточки, проблемы с безналичными расчетами существовать не должно. Но готовы ли украинцы к таким нововведениям?..

Введение лимита при расчетах наличными в торговой сети, прежде всего, затронет авторынок и недвижимость, в том числе «вторичку», - украинцы не привыкли рассчитываться через банковские счета, в отличие от европейцев. Кроме того, безналичные расчеты на территории Украины можно осуществлять только в гривне, а это значит, что и покупку, и продажу, к примеру, автомобиля можно провести только в национальной валюте. Хотя, за основу, скорее всего, будет взят долларовый эквивалент, как это происходит на сегодня. Не исключено, что со временем формировать цены на недвижимость и автомобили на вторичном рынке будут в гривне (впрочем, уже с прошлого года на сайтах агентств по недвижимости цены указываются исключительно в гривне, напрягая покупателей колоссальностью сумм (согласитесь, 50 тыс. у.е. для глаза таки привычнее, чем 400 тыс. гривень). Хотя, чуть ли не с момента обретения независимости, стоимость недвижимости в объявлениях указывали в у.е. (долларах или евро). Правда, риелторы ссылаются, что такой переход обусловлен требованием закона о рекламе указывать цены на территории страны в национальной валюте - ред.) Соответственно, динамика цен на авто и недвижимость станет больше зависеть от эмиссии гривни и состояния доходов граждан, а не от валютного курса. Состоится так называемая дедолларизация рынка, как это и произошло в России, где уже большая часть недвижимости, а тем более автомобили покупаются и продаются только за рубли.

Не исключено, что граждане захотят обойти «лимит». Поэтому планируется, что нотариусы как участники сделок будут выступать контролерами соблюдения правил расчета. Без подтверждающих документов о безналичной оплате сделка не будет оформляться. При этом подробить платежи на несколько траншей не получится. Как вариант, можно в договоре указать более низкую цену, чем 150 тыс. грн, но тогда в случае признания договора недействительным продавец вернет только ту часть денег, которая указана в документе.

Понятно, что любой запрет не может быть воспринят положительно. В нашем случае он является административной мерой по управлению рынком. Но со временем «лимит» действительно может дать положительный эффект. В любом случае, стоит начать копить, особенно на крупную покупку, гривню. И, желательно, собирать крупные суммы лучше не "под матрацем", а откладывая их на банковский счет, дабы потом идти за крупной покупкой не с набитым наличкой "дипломатом", а с платежной карточкой. При условии уверенности в стабильности банков и национальной валюты этот вариант вполне оправдан и выгоден рядовому гражданину. Но только при условии, что такая стабильность в стране существует...

Алиса Швигар