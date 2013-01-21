На этой неделе движение доллара будет определяться новостями из США - Forex Club

На текущей неделе движение доллара будет в основном определяться новостным фоном, в центре которого останутся события вокруг повышения верхней планки государственного долга США, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По прогнозу аналитиков, для пары EUR/USD неделя будет богата на знаковые релизы. Во вторник, 22 января, будут опубликованы данные по индексам делового оптимизма в еврозоне от Центра экономических исследований ZEW. Далее проследуют релизы по индексам менеджеров по закупкам от Markit и состоянию экономической среды от Ifo. В последние месяцы экономика региона посылала сигналы о некоторой их стабилизации на низких уровнях. В свете оптимистичных прогнозов ЕЦБ участники будут ожидать подтверждений того, что ситуация, как минимум, не ухудшается. Важным для пары EUR/USD станет преодоление сопротивления 1,34. Если оно будет «сломлено», то целью движения станет 1,3550.

Для британского фунта основными событиями недели станут данные по ВВП за четвертый квартал, а также протоколы последнего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии. От экономики Великобритании ожидают негативными темпы роста ВВП. Динамика основных лидирующих индикаторов в четвертом квартале была откровенно удручающей. В случае, если евро возобновит движение вверх, стерлинг может вяло проследовать в этом же направлении. Целью его движения вниз является область 1,5820. Однако, для этого также необходимо и соответствующий фон в виде снижения котировок пары EUR/USD.

Для японской иены все остается без изменений. Ожидания реализации пакета экономических стимулов и рост инфляционных опасений, в связи с намечающейся эмиссией, провоцируют ослабление основной валюты Азии. Долгосрочной целью движения может стать отметка 95,40. Тем не менее, пара USD/JPY серьезно перекуплена и на пути вверх возможны любые коррекции.