Котировки на межбанке в понедельник снова достигли уровня 8,15 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е повышением котировок – 8,1430/8,1520 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2686/0,2691, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8395/10,8535. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3307/1,3309 (пятница — 1,3377/1,3379).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.