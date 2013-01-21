Предприятия Киева в 2012 году ликвидировали долги по зарплате в объеме 120 млн грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы, ликвидированная 2038 предприятиями Киева в 2012 году, составила 119,98 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Киеве со ссылкой на результаты работы специальных комиссий, созданных при райгосадминистрациях столицы.

Согласно сообщению, в бюджет дополнительно поступило 19,1 млн грн налога на доходы физических лиц.

В сообщении также отмечается, что предприятия-должники находятся на постоянном контроле налоговых органов, однако причины возникновения задолженности рассматриваются по каждому предприятию индивидуально. Также индивидуально отрабатываются пути погашения возникающей задолженности.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате в Украине на 1 декабря 2012 года выросла по сравнению с показателем на 1 ноября 2012 года на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. 51% долга сформировали экономически активные предприятия, 43,5% долга – предприятия-банкроты и 5,5% – экономически неактивные предприятия. Наибольший размер долга зафиксирован в промышленности – 528 млн грн, наименьший – в сфере культуры и спорта – 2,2 млн грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой (158,758 млн грн) и Харьковской (124,972 млн грн) областях, наименьший – в Черновицкой (45 тыс. грн) и Ривненской (1,580 млн грн) областях.

При этом в ноябре заработная плата, начисленная в среднем одному штатному работнику в Украине, по сравнению с октябрем сократилась на 0,4% и составила 3098 грн. В региональном разрезе наибольшая зарплата зафиксирована в Киеве – 4688 грн., самая маленькая - в Тернопольской области – 2284 грн.

Напомним также, что на минувшей неделе министр социальной политики Украины Наталья Королевская обратила внимание, что Комиссия по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и другим выплатам, деятельность которой возобновлена при Министерстве социальной политики, предлагает увольнять руководителей предприятий и бюджетных учреждений, где не решается вопрос погашения долгов по зарплате.