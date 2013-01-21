Президент Украины Виктор Янукович предлагает расширить полномочия Счетной палаты. Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в статью 98 Конституции Украины", внесенном Президентом на рассмотрение Верховной Рады.

В объяснительной записке, размещенной на сайте парламента, отмечается, что целью законопроекта является расширение компетенции Счетной палаты в части наделения ее полномочиями относительно осуществления контроля над поступлениями в государственный бюджет Украины, что даст возможность обеспечить полноценный контроль над выполнением государственного бюджета Украины.

В частности, предлагается статью 98 Конституции Украины изложить в такой редакции: "Статья 98. Контроль от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата. Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом".

Как известно, законопроекты о внесении изменений в Основной Закон, после предварительного одобрения, должны быть направлены парламентом в Конституционный суд для предоставления заключения относительно соответствия законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Напомним, согласно статье 98 Конституции Украины, Счетная палата от имени Верховной Рады Украины осуществляет контроль за использованием средств государственного бюджета.