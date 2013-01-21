Попов надеется, что проект бюджета столицы-2013 внесут на утверждение в феврале

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов надеется, что проект бюджета Киева на 2013 год можно будет внести в Киевсовет для утверждения в середине февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“Во всяком случае, мы бы хотели, чтобы так произошло, если, конечно, мы будем иметь консенсус с Министерством финансов”, - подчеркнул А.Попов, говоря о планах утверждения столичного бюджета на текущий год.

А.Попов отметил необходимость утверждения главной сметы города как можно скорее. Он объяснил, что это, прежде всего, важно в социальном плане, поскольку финансирование отраслей столицы по принципу 1/12 - это сдерживание роста выплат представителям бюджетной сферы.

“Одна двенадцатая - это ниже, чем зарплата декабря. Поэтому нужно обязательно иметь бюджет, чтобы мы могли с первого квартала увеличивать размер материального вознаграждения”, - отметил председатель КГГА.

Кроме того, бюджет нужно скорее утвердить, поскольку без него невозможно реализовать инвестиционные программы. В частности, как сказал А.Попов, даже ремонт дорог без утвержденного бюджета нельзя будет начать в марте.

По словам А.Попова, есть предварительные договоренности, что на этой неделе состоятся основные консультации с правительством относительно показателей бюджета Киева.

“Я убежден, что у нас будет консенсус. Потому что у нас есть аргументы, объективные. Напоминаю, выполненный бюджет 2012 года - это на 2 млрд грн больше, чем тот, который нам предлагают утвердить на 2013 год. Это же никакой логике не поддается”, - отметил А.Попов.

Поэтому он еще раз отметил, что для Киева очень важно ускориться с принятием бюджета. “Но мы не сможем его принять, если он будет несбалансированный”, - обратил внимание председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2013 год, которым одобрила изъятия из бюджета Киева в государственному в размере 50% поступлений, полученных от налога на доходы физических лиц. Из-за этих изъятий в бюджете Киева создан скрытый дефицит на сумму более 4 млрд грн.

Председатель КГГА А.Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения нормального функционирования столицы, а способ, которым формировался настоящий документ, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

20 декабря 2012 года Киевсовет принял проект бюджета города к рассмотрению. Председатель КГГА призвал депутатов перед голосованием принять настоящий документ только к сведению и не утверждать его, пока не будут внесены соответствующие изменения в госбюджет.