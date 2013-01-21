Рост ВВП Украины в 2013 году составит 1% - прогноз ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2013 году на уровне 1%, что меньше прогноза Всемирного банка, оценившего возможный рост ВВП Украины в 2,2%.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном УНИАН.

«Незначительный рост в 1% возможен в Украине после стагнации 2012 года», - сказано в пресс-релизе.

Экономика Украины, по мнению экспертов ЕБРР, во многом оказалась зависимой от сложной внешней среды и внутренней политики неопределенности в отдельных критических отраслях. «Снижение спроса и цены на сталь спровоцировало падение в машиностроении и производстве стали. Завершение больших инфраструктурных проектов в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу «Евро-2012» привело к общему замедлению строительства. Кроме того, падение объемов производства было зафиксировано в аграрном секторе после аномально холодной зимы, последовавшей за аномально жарким летом», - сказано в пресс-релизе ЕБРР.

Экономисты банка также отметили, что оживленный потребительский спрос, вызванный ростом реальной заработной платы, сохранил рост сектора розничной торговли, хотя оборот розничной торговли замедлился. Вместе с тем, невыполненными остались ряд условий программы кредитования МВФ, в частности, реформирование газового сектора и повышение коммунальных тарифов. Кроме того, в 2012 году Национальный банк потерял около четверти валютных резервов при продолжающемся усилении монетарной политики, отметили в ЕБРР. «Экономика Украины очень сильно уязвима перед рисками еврозоны, и события в ЕС будут оставаться основополагающими для роста страны и экономической стабильности», - утверждается в пресс-релизе банка.

В релизе также указывается, что ЕБРР ухудшил прогноз экономического роста еврозоны в 2013 году до 3,1% против прогноза в 3,2% в октябре 2012 года.

«Определенные признаки стабилизации ситуации в еврозоне уменьшают влияние рисков и позволяют говорить об осторожном оптимизме в отношении развития региона. После существенного замедления экономической активности в 2012 году экономисты ЕБРР ожидают умеренного роста в этом году», - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем, ведущий экономист ЕБРР Эрик Берглоф, мнение которого также приводится в пресс-релизе, отметил, что хотя впервые за долгое время риски, связанные с ситуацией в еврозоне, снижаются, говорить о полном выздоровлении слишком рано.

По данным ЕБРР, снижение показателей экспорта, отмеченное во втором полугодии 2012 года, сегодня несколько смягчилось. Наблюдается также приток капитала. Однако эти факторы пока не привели к последовательному кредитному росту в регионе.

В этой связи ЕБРР отмечает своевременность принятого решения о предоставлении Европейским Центробанком помощи странам, испытывающим последствия кризиса, а также о движении в сторону создания Европейского банковского союза.

В пресс-релизе также отмечается, что прогнозный показатель экономического роста является средним для региона и может варьироваться от страны к стране. В частности, прогноз ЕБРР относительно экономического роста в Польше снижен до 1,5%, в Венгрии – до 0,1% из-за значительных проблем в банковском секторе. Экономическая ситуация в странах Балтии останется на уровне 2012 года, при этом в Румынии ожидается рост до 1,4%. Существенный рост, по оценкам ЕБРР, возможен в странах – соседях Европы, в частности, в Турции (до 3,7%) и в России (до 3,5%).

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с иностранными инвесторами 18 января заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2013 году в Украине будет в пределах 3-3,5%. Вместе с тем, накануне Всемирный банк ухудшил свой прогноз в отношении роста ВВП Украины до 2,2%. При этом в экспертной среде рост ВВП Украины ожидают на уровне не более 2%.