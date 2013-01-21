Украина хочет получить кредит МВФ, не выполнив его условий - эксперты

Украина хочет получить кредит Международного валютного фонда (МВФ) малыми усилиями, фактически не выполнив условий Фонда, на которых он твердо настаивает. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто".

По мнению аналитиков "Кинто", правительству вряд ли удастся выполнить условия МВФ, и результаты могут быть неутешительными.

"Традиционно накануне приезда миссии МВФ в Украину в правительстве заговорили о возможности повышения тарифов на тепло и газ для отдельных слоев населения и о намерениях внедрить более гибкое курсообразование на валютном рынке. Вместе с тем, еще недавно заявлялось прямо противоположное", - отмечается в отчете компании. Как отметили в "Кинто", то, что правительство "время от времени сознательно прибегает к декларативным заявлениям, которые не предусматривают за собой конкретных действий, известно уже давно, поэтому их не следует расценивать как смену политического курса".

"Возможно, в этом контексте Украине стоит поспешить с выходом на внешние рынки заимствований вслед за «Укрэксимбанком», поскольку «окно» для страны может оставаться открытым еще максимум несколько недель. Когда станет ясно, что прогресса в переговорах с МВФ не будет, это «окно» может быстро закрыться", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров 18 января т.г. заявил, что Украина готова пойти на дифференцированное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения для достижения компромисса с МВФ о возобновлении программ финансирования. Он также отметил, что правительство намерено отказаться от жесткой монетарной политики, чтобы избежать в 2013 году сверхнизкой инфляции, как это произошло в 2012 году.

29 января в Украину прибывает миссия МВФ для начала переговоров по новой программе stand-by. Ориентировочно миссия пробудет в стране до 12 февраля.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита stand-by в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).