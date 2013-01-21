На межбанке торги на ТОМ’е закрылись котировками 8,1430/8,1465 грн/долл.

В понедельник, 21 января, на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,1430/8,1520, к 12:00 цены понизились 8,1420/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,1430/8,1465 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2686/91, к 12:00 цены повысились 0,2688/92. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,2545 (-0.0155).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3335/95. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8395/10,8535, к 12:00 цены ушли вверх 10,8480/10,8560. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,8390/10,8475.

Справка УНИАН. 21 января 2013 г. в США празднуют День Мартина Лютера Кинга, в связи с этим торги по доллару были возможны только расчетами ТОМ.