В 2012 году столичные центры обслуживания налогоплательщиков предоставили 1,5 млн услуг

Сервисные центры обслуживания налогоплательщиков в Киеве, работающие в столице на протяжении года, предоставили своим клиентам около 1,5 млн услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы в Киеве.

Согласно сообщению, к работе в сервисных центрах в течение 2012 года привлекались 947 сотрудников 9 управлений районных инспекций, которые предоставили более миллиона административных услуг, 19,8 тыс. услуг по предоставлению единого центра сертификации ключей и 117 тыс. консультаций.

Чаще всего помощь налоговиков требовалась при подаче налоговой отчетности юридических и физических лиц (65% обращений), при приеме входящей корреспонденции (12%), а также при выдаче карточки налогоплательщика (3%). Кроме того, отметили в ГНСУ Киева, в столичных сервисных центрах выдавали бесплатные бланки налоговой отчетности, копировали документы и ламинировали карточки.

Как сообщал УНИАН, центры обслуживания налогоплательщиков предоставляют такие услуги, как принятие отчетности, предоставление бесплатного программного обеспечения, информационно-консультационные услуги. Центры также предоставляют административные услуги: принятие на учет налогоплательщиков в органах Госналогслужбы, оформление и выдачу патентов, свидетельств, справок, других документов.

Количество открытых центров обслуживания налогоплательщиков (ЦОН) по всей Украине к концу 2012 года составило более 450. Крупнейшие из них – в Киеве и Днепропетровской области.