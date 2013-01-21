Еврогруппа одобрила второй транш финансовой помощи Испании

Министры экономики и финансов стран ЕС в понедельник одобрили выплату второго транша финансовой помощи Испании в общей сложности 1,865 миллиарда евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание El Mundo. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 28 января Советом управляющих европейского Механизма финансовой стабильности.

Второй транш финансовой помощи подразумевает продолжение курса жесткой экономии, а также значительное снижение доли "грязных" активов в банковской системе Испании. Помимо этого будет также обсуждаться возможность прямой рекапитализации банков Испании.

Кроме того, на вторник назначены выборы нового президента Еврогруппы. На место действующего руководителя Жана- Клода Юнкера в настоящее время существует лишь одна кандидатура - министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.

После выборов нового руководителя планируется также обсуждение финансовой ситуации на Кипре и в Греции.