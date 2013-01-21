Нормативы риска для кредитных учреждений хотят ужесточить

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) обнародовала проект распоряжения о внесении изменений в Положение о критериях и финансовых нормативах деятельности кредитных учреждений, предусматривающий ужесточение нормативов риска, сообщает комиссия на своем официальном сайте.

В соответствии с обнародованным проектом, комиссия предлагает установить новый норматив риска относительно одного контрагента в размере 15% собственного капитала и снизить значение существующего норматива риска относительно группы связанных контрагентов до 20% собственного капитала кредитного учреждения (действующее положение содержит требования относительно риска на одного контрагента и группу связанных контрагентов, ограничивая его до 25% собственного капитала). Проект также устанавливает порядок привлечения средств на условиях субординированного долга и учета этих средств в капитале, приводит отдельные нормы Положения в соответствие с требованиями Налогового кодекса.

Также комиссия обнародовала проект Положения о включении кредитных учреждений в Государственный реестр финансовых учреждений, устанавливающий порядок получения статуса и государственной регистрации финансового учреждения.

Как сообщал УНИАН, Нацкомфинуслуг в 2012 году зарегистрировала 59 новых финансовых учреждений, при этом количество кредитных учреждений выросло на 17 компаний до 708. Согласно определению действующего законодательства в сфере регулирования рынков финансовых услуг, к кредитным учреждениям относятся финансовые учреждения, предоставляющие финансовые кредиты на собственный риск за счет привлеченных средств.