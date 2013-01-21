Количество налогоплательщиков - пользователей электронной подписи выросло до 148 тыс.

Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся услугами аккредитованного Центра сертификации электронных ключей в 2012 году, составило 148 тыс. абонентов.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, им выдано 260 тыс. усиленных сертификатов открытых ключей.

Подавляющее большинство абонентов – почти 100 тыс. - физические лица, которым выдано 131,4 тыс. ключей цифровой подписи. Юридические лица – абоненты Центра (48,8 тыс.) получили 128,7 тыс. электронных ключей.

В Миндоходов отмечают, что цифровая подпись – определенная защита налоговой отчетности, отсылаемой по электронной почте. При этом отчетность – не единственная сфера применения ключей. Посредством электронной подписи налогоплательщик может подписывать договора с другими субъектами хозяйствования. Единственное, что следует помнить владельцам подписи, - срок ее действия составляет один год с момента формирования.

С детальной информацией о способе получения и сфере использования цифровой подписи Миндоходов предлагает ознакомиться на специальном сайте Центра сертификации ключей http://www.acskidd.gov.ua. Там же можно бесплатно скачать необходимое программное обеспечение.

Как сообщал УНИАН, Центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. На тот момент глава Госналогслужбы, а ныне министр доходов и сборов Украины Александр Клименко по этому поводу отмечал, что выдача, генерация ключей будет бесплатной, а центр сможет предоставлять до 2 тыс. ключей электронной подписи в день. Расходы на создание Центра составили 1,5 млн грн.

При этом в Миндоходов рост пользователей услуг Центра объясняют удобством самих услуг, позволяющих не появляться в налоговой инспекции даже раз в квартал, а отправлять документацию через Интернет. Переход на электронное декларирование все активнее используют плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога. В частности, уже к осени 98% деклараций по налогу на добавленную стоимость подавались в электронном виде.