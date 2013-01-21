Fitch присвоило еврооблигациям «Укрэксимбанка» рейтинги «B»/«RR4»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC, проводимому для финансирования кредита Государственному экспортно-импортному банку Украины («Укрэксимбанк»), финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's присвоило данному выпуску облигаций «Укрэксимбанка» рейтинг «B3», прогноз «негативный».

Как сообщал УНИАН, государственный «Укрэксимбанк» разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. США с доходностью 8,75%. Как рассказал УНИАН руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, размещение евробондов «Укрэксибанка» оказалось несколько дорогим для заемщика со 100% контролем государства.