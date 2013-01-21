Украина увеличила выручку от экспорта золота на 20%

Украина в 2012 году увеличила выручку от экспорта золота по сравнению с 2011 годом на 19,9% - до 9,7 млн долл., сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, импорт золота в Украину в денежном эквиваленте в прошлом году сократился на 37,9% - до 384,7 млн долл.

Крупнейшими импортёром золота из Украины стала Швейцария с объёмом на уровне 6,3 млн долл., Австрия - 3,4 млн долл. Экспортёром - та же Швейцария на сумму в 277,1 млн долл., Нидерланды - 95,9 млн долл., Германия - 7,7 млн долл.

Экспорт платины в прошлом году вырос в 3,3 раза - до 7,0 млн долл., экспорт серебра упал на 35% - до 3,4 млн долл., алмазов - вырос на 11%, до 7,2 млн долл., экспорт ювелирных изделий сократился на 22,5% - до 8,0 млн долл., а экспорт лома драгметаллов увеличился на 58,2% до 100,2 млн долл.

Ведущими импортёрами платины из Украины стали Германия - 6,2 млн долл., Россия - 679 тыс. долл., Великобритания - 95 тыс. долл.; серебра - Германия - 2,2 млн долл., Австрия - 1,2 млн долл.

Алмазы Украина продавала в Россию на 6,875 млн долл., США - 211 тыс. долл. и Израиль - 139 тыс. долл..

Импорт платины сократился в 2012 году на 11,4%, до 3,3 млн долл., серебра - упал на 34,4%, до 14,5 млн долл., импорт алмазов вырос 9,1%, до 13,3 млн долл., а экспорт ювелирных изделий сократился на 16,9%, до 55,935 млн долл.

Ведущими экспортерами платины в Украину стали Германия - 1,6 млн долл., Россия - 639 тыс. долл., Великобритания - 456 тыс. долл. Серебро Украина закупала у Германии - на 4,2 млн долл., Австрии - 2,9 млн долл., а алмазы - у Индии на 5,4 млн долл., России - 5,2 млн долл. и Бельгии - на 1,4 млн долл.