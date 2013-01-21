Миндоходов объяснило, что наследство родителей налогом не облагается

Министерство доходов и сборов Украины разъяснило, что наследство, перешедшее от родителей детям (родственникам первой степени), не облагается налогом на доходы физических лиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Физическое лицо, получающее наследство от члена семьи второй степени родства, платит налог на доходы физических лиц по ставке 5% от стоимости наследства», - говорится в сообщении Министерства.

Такую же ставку налога применяют в случае, если наследником становится ребенок – сирота второй степени родства по достижении им 18 летнего возраста. Вместе с тем, в Миндоходов напомнили, что с момента достижения совершеннолетия гражданин теряет статус ребенка – сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Ответственность за уплату налога на доходы физических лиц при получении наследства несут сами наследники.

В Миндоходов также обратили внимание, что родственниками первой степени считаются родители, дети, в том числе усыновленные, муж или жена. Все иные родственники считаются родственниками второй степени родства.

Как сообщал УНИАН,с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц. Объем налога на доходы физических лиц, который предполагается собрать в рамках выполнения государственного бюджета на 2013 год, составляет 78 млрд грн.