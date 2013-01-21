Немецкое KfW выделит 12 млн евро на поддержку малого и среднего бизнеса Украины

Немецкое кредитное учреждение для восстановления (KfW) предоставит заем в размере 10 млн евро и грант в размере 2 млн евро для финансирования проекта «Поддержка малых и средних предприятий (МСП) Украины», сообщил Национальный банк на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, денежные средства будут предоставлены в рамках соглашения, подписанного между KfW и немецко-украинским фондом (НУФ) совместно с Министерством финансов Украины 29 декабря 2012 года. Средства займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов МСП в гривне и евро, а средства гранта - на финансирование сопроводительных мероприятий по внедрению проекта, в частности, на консультационную поддержку банков - партнеров НУФ и МСП.

В рамках проекта представители малого и среднего бизнеса вместе с финансовой поддержкой смогу получить консультационную помощь по вопросу привлечения финансовых ресурсов НУФ для реализации инвестиционных проектов.

Условия проекта предусматривают возможность ограничения размера процентной ставки для МСП с целью упрощения их доступа к кредитам, размер ставки будет определяться наблюдательным советом НУФ при утверждении кредитных продуктов. Важной предпосылкой для использования такого механизма является освобождение банков - партнеров и МСП от валютного риска, который в полном объеме принимает на себя НУФ, что позволяет исключить надбавку банка-партнера за валютный риск. В соответствии с проектом кредиты в национальной валюте будут выдаваться малым и средним предприятиям с численностью работников до 250 человек сроком до 5 лет в сумме не более эквивалента 250 тыс. евро.

В настоящее время к банкам - партнерам НУФ относятся следующие украинские банки: «Мегабанк», «Киевская Русь», «Кредитпромбанк», «ПроКредит Банк», «Украинский Профессиональный Банк», «Златобанк», «Укргазбанк».

Справка УНИАН. Немецко-украинский фонд создан в 1999 году как особое финансовое учреждение в рамках- программы Федерального правительства Германии «Трансформ» по поддержке процесса реформ в Украине. Учредителями НУФ являются немецкое Кредитное учреждение для восстановления (KfW), Национальный банк и Кабинет министров в лице Министерства финансов Украины.