Банк Японии оставил без изменений базовую ставку и утвердил целевой показатель инфляции

Банк Японии по итогам заседания, завершившегося во вторник, 22 января, принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых, говорится в пресс-релизе финрегулятора.

Кроме того, ЦБ утвердил целевой показатель инфляции на уровне 2%. "Банк принял решение утвердить целевой показатель ценовой стабильности (price stability target), под которым подразумевается годовой уровень инфляции, позволяющий усилить конкурентоспособность и потенциал роста японской экономики", - отмечается в релизе.

Регулятор намерен продолжать курс на стимулирование экономики. В рамках программы выкупа активов будет потрачен, как и планировалось, 101 триллион иен (1,2 триллиона долларов) до конца 2013 года.

После ее завершения вступит в силу новая программа. С января 2014 года каждый месяц Банк Японии будет выкупать определенное количество активов с рынка без указания конкретных сроков завершения программы. Первые месяцы на выкуп активов ЦБ будет тратить 13 триллионов иен (145 миллиардов долларов).

По итогам заседания были объявлены и новые экономические прогнозы. Реальный рост ВВП в 2012-2013 финансовом году ожидается на уровне 1-1,1% против октябрьского прогноза в 1,4-1,6%.

В 2013-214 годах рост составит 1,9-2,5%, что лучше прошлого прогноза (1,3-1,8%). В 2014-2015 фингоду экономика увеличится на 0,6 -1%, передает ПРАЙМ.

"С учетом прогнозов, японская экономика будет демонстрировать определенную стабильность в ближайшей перспективе и вернется на путь постепенного восстановления. Внутренний спрос устойчив благодаря различным мерам экономической политики, а также улучшению ситуации за океаном", - отмечается в релизе.

При этом члены ЦБ указывают на сохраняющуюся неопределенность в экономиках Европы, где продолжается долговой кризис, и США, а также на последствия разногласий между Японией и Китаем из-за спорных островов.

Напомним, для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

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