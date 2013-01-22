Глава Минфина Нидерландов Дейсселблум избран новым председателем Еврогруппы

Министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум избран новым председателем Еврогруппы, сообщает Газета.RU со ссылкой на Deutsche Welle.

На этой должности он сменит премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера, ранее не раз заявлявшего о своем желании покинуть этот пост.

Назначение Дейсселблума состоялось в ходе заседания глав минфинов государств-членов ЕС.

Юнкер возглавлял Еврогруппу с 2005 года.

Имя Дейсселблума ранее практически не фигурировало среди возможных преемников люксембургского премьера на посту председателя Еврогруппы. В этой связи, напротив, чаще других упоминались фамилии министров финансов Германии и Франции Вольфганга Шойбле и Пьера Московичи.