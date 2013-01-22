Литва заморозила банковские счета, связанные с делом Магнитского

Правоохранительные органы Литвы заморозили средства на счетах в рамках расследования по делу о хищении бюджетных денег, которое вскрыл юрист британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в изоляторе "Матросская Тишина" в 2009 году, сообщает РИА «Новости».

Летом прошлого года Hermitage Capital обратился в прокуратуры шести стран с просьбой заморозить счета в банках, через которые в 2008 году, возможно, переводились украденные деньги. Hermitage обвиняет банки в трех странах Балтии, а также в Австрии, Финляндии и на Кипре. Обращение Hermitage Capital Генпрокуратура Литвы получила по электронной почте, уже на следующий день было начато досудебное расследование.

"Заморожены счета всех офшорных компаний, которые делали транзакции через банк Ukio bankas. Это было сделано 28 сентября, когда мы получили дело из Генеральной прокуратуры в связи с тем, что центральный офис банка находится в нашем городе. Речь идет о небольшой сумме, не более 100 тысяч долларов", - сообщил прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас. По его словам, подозреваемых в этом деле нет, а все счета управлялись из России и Украины, где их и открыли, поскольку у Ukio bankas там есть филиалы. Литовские граждане в этом уголовном деле пока не фигурируют.

"Через счета офшорных компаний в Ukio bankas через Литву было переведено порядка 13 миллионов долларов. По литовскому законодательству, если доходы были получены преступным путем и это доказано, то установленная сумма потом может быть конфискована у компании. Мы также рассматриваем и вопрос соучастия банка в этом преступлении", - отметил прокурор.

Что касается судьбы "замороженных" средств, то Пузинас отметил, что окончательное решение будет приниматься, когда будет завершено расследование. "Сложно сказать, будут ли переданы средства России. Надо будет смотреть, является ли Россия подписантом соответствующих международных конвенций. Я помню еще одно дело, которое было связанно с денежными средствами из России, тогда было принято решение о передаче этих средств литовскому государству", - сказал прокурор.