Миндоходов: платное обучение дает право на налоговую скидку

Платное обучение, свое или родственника первой степени, дает налогоплательщику право на получение налоговой скидки, но не более 15% от суммы потраченных на обучение средств. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно разъяснению Миндоходов, для того, чтобы получить скидку, налогоплательщику следует до 31 декабря 2013 года подать декларацию об имущественном положении и доходах, справку о доходах по месту работы, документы, подтверждающие родство (если речь идет об оплате обучения родственника), а также копии документов об оплате обучения – чеки, кассовые ордера, договор с учебным заведением. Оригиналы платежных документов стоит хранить дома на случай налоговой проверки.

В Миндоходов также напомнили, что право на скидку сохраняется в течение года и на следующий год не распространяется. Скидка предоставляется на объем налога с доходов физических лиц, которым облагается зарплата налогоплательщика. При этом родственниками первой степени считаются дети, родители, муж или жена.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц. Объем налога на доходы физических лиц, который предполагается собрать в рамках выполнения государственного бюджета на 2013 год, составляет 78 млрд грн.