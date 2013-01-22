Миндоходов представит концепцию своей работы 29 января

Министерство доходов и сборов Украины планирует провести официальную презентацию своих основных функций, целей и задач 29 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Презентация, как сказано в сообщении пресс-службы, будет публичной и пройдет при участии министра Александра Клименко, представителей общественности и деловых кругов.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Президент Украины своим Указом создал Министерство доходов и сборов на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Возглавил новое министерство экс-глава ГНСУ Александр Клименко, назначенный на эту должность также 24 декабря 2012 года Указом главы государства.

Первоначально планировалось представить концепцию работы Министерства доходов и сборов 17 января.

Напомним также, что 29 января в Украину пребывает миссия Международного валютного фонда для обсуждения условий новой программы сотрудничества между Украиной и Фондом с ожидаемым объемом кредитования около 15,4 млрд долларов США (10 млрд SDR).