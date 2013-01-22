Нацбанк ищет нового ликвидатора для банка «Украина»

Национальный банк объявил о поиске нового управляющего активами обанкротившегося 12 лет назад коммерческого банка «Украина», говорится в официальном сообщении регулятора, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Согласно сообщению, Нацбанк планирует до 1 апреля 2013 года провести конкурс для юридических лиц, которые примут в управление непроданные активы банка «Украина» для продолжения процедуры ликвидации банка и погашения задолженности перед кредиторами за счет полученных активов.

К участию в конкурсе, говорится в сообщении, допускаются банки, предоставляющие услуги доверительного управления, и юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере аудиторских, юридических, консультационных или финансовых услуг.

Основными условиями для участия в конкурсе являются потенциальный срок доверительного управления не менее трех лет, наличие квалифицированных специалистов, отсутствие конфликта интересов, невысокая стоимость услуги и своевременная подача полного пакета документов в НБУ.

В настоящее время ликвидатором банка «Украина» является компания «Торнадо».

Справка УНИАН. Процедура ликвидации банка «Украина» продолжается с 2001 года на основании постановления Национального банка об отзыве лицензии и ликвидации. Первоначальным ликвидатором банка было Государственное агентство по вопросам банкротства. Компания «Торнадо» осуществляет управление активами банка «Украина» в соответствии с решением Нацбанка от 14 октября 2008 года.