На торгах во вторник откат пары EUR/USD к отметке 1,3250 не исключен - Forex Club

Основным событием текущего дня на валютном рынке станет решение Банка Японии по монетарной политике. Этой стране просто необходимо дополнительное стимулирование: торговый баланс и баланс текущих операций остаются в дефиците, четко отражая тяжелое состояние экономики.

Кроме того, важным является дополнительное расширение программы скупки активов. Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, четкий план действий просто необходим рынку, чтобы окончательно закрепилась пара USD/JPY выше отметки 90,00 и нацелилась на 92,00. Однако, для более сильного движения необходимо объявление о неограниченной программе QE, чтобы создать адекватный противовес Федрезерву.

Вчерашнее заседание «Еврогруппы» не принесло никаких плодов, однако министры финансов будут в течение всей недели давать комментарии по поводу перспектив региона, и тут рынок может вспомнить о том, что проблемы стран PIIGS никто не отменял. Кстати, в прошлом такие встречи не раз вызывали резкие колебания валют. А для политиков периферийных стран это - прекрасная возможность привлечь внимание к себе и своей экономике. Шансы услышать негатив высоки, соответственно, откат EUR/USD в район 1,3250 не исключен.