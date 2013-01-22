EБРР снизил прогноз роста ВВП Польши в 2012 году до 2%

Варшава. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Польши в 2012 году до 2% с прогнозируемых в октябре 2012 года 2,5%.

Об этом сказано в прогнозе банка, которым располагает УНИАН.

Эксперты ЕБРР ожидают дальнейшего снижения темпов роста польской экономики, которая в текущем году, по их оценкам, вырастет не более, чем на 1,5%.

В предыдущем отчете, опубликованном в октябре, ЕБРР прогнозировал рост ВВП Польши в 2013 году на уровне 2%.

"Более слабый экспорт и частные инвестиции, которые являются результатом фискальной консолидации и меньших расходов на финансируемые государством проекты, будут сохраняться в первой половине года", - отметили в банке.

Эксперты также подчеркнули, что Польша позже всех чувствует замедление экономики еврозоны, рост которой, по оценкам ЕБРР, в текущем году составит 3,1% (против прогноза в 3,2% в октябре 2012 года).

Как сообщал УНИАН,ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Украины в текущем году до 1% с 2,5% прогнозируемых в октябре прошлого года.

Справка УНИАН. Премьер-министр Украины Николай Азаров на прошлой неделе заявил, что ожидает роста ВВП Украины в текущем году в пределах 3-3,5%. Вместе с тем, накануне Всемирный банк ухудшил свой прогноз в отношении роста ВВП Украины до 2,2%. При этом в экспертной среде рост ВВП Украины ожидают на уровне не более 2%.

Польское правительство в текущем году прогнозируют снижение роста национального ВВП до 2,2% с ожидаемых 2,5% в прошлом году и 4,3% годом ранее.