Кабмин планирует до 10 февраля утвердить госпрограмму активизации развития экономики

Правительство Украины планирует до 10 февраля утвердить Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во вторник, 22 января, в ходе первой презентации проекта этой госпрограммы членам Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Этот документ, я думаю, еще не раз будет обсуждаться, прежде всего, с точки зрения сбалансирования его финансовыми ресурсами, и в планах правительства утвердить этот документ окончательно не позднее первой декады февраля», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день проект госпрограммы, который разрабатывался рабочей группой во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым, требует доработки.

«Он (проект госпрограммы) прошел рассмотрение во всех министерствах и ведомствах. К нему большое количество замечаний, и по другому не может быть, потому что это первый за многие годы такой масштабный документ», - сказал Н.Азаров.

По словам министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, реализация программы должна обеспечить рост экономики в 2013 году на уровне не менее 3%.

При этом он отметил, что программа определяет 6 приоритетов для реализации государственной экономической политики. Среди них: повышение конкурентоспособности экономики; улучшение инвестиционных условий; поддержка национального товаропроизводителя и реализация политики импортозамещения; развитие отраслей, производящих высокотехнологическую продукцию, в частности ракетно-космической сферы, авиационной и судостроительной; структурная реформа в стратегических секторах, в частности, госсектор экономики, инфраструктура и связь, ТЭК, ЖКХ и строительство; развитие экспортного потенциала, включая финансовую поддержку экспортеров и продвижение украинских товаров на внешних рынках.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что разработал программу развития страны.

Согласно проекту Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, в 2013 году в Украине планируется удерживать дефицит Государственного бюджета на уровне не более 1% и предельный объем государственного долга - не более 25% ВВП.

«Удержание дефицита государственного бюджета на экономически безопасном уровне (0,8-1% ВВП)… Удержание предельного объема государственного долга на экономически безопасном уровне (не более 25% ВВП)», - говорится в документе.