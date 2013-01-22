Акционерам могут разрешить голосовать заочно

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в действующий закон об акционерных обществах и усовершенствовать ряд положений документа, касающихся процедур размещения акций, механизма выкупа акций у мелких акционеров, а также возможностей заочного голосования акционеров при принятии корпоративных решений.

Соответствующий проект закона (№2037) опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, документ был разработан Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку на выполнение Плана мероприятий по выполнению Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза.

Законопроект, кроме прочего, касается также усовершенствования механизма определения рыночной стоимости ценных бумаг, внедрения системы оповещения акционеров через депозитарную систему, запрета акционерным обществам выкупать собственные акции во время их размещения, а также обязательства акционерного общества находиться в списке хотя бы одной фондовой биржи при условии включения акций в биржевой список.

Отдельным пунктом в законопроекте значится вопрос проведения общих сборов акционеров, в том числе внеочередных и в том числе посредством заочного голосования (опроса), а также работы счетной комиссии и составления протоколов о результатах голосования.

Законопроект также оговаривает механизм работы корпоративного секретаря акционерного общества, реализации права акционеров требовать обязательного выкупа принадлежащих им акций, а также ограничения преимущественного права акционеров выкупать дополнительно эмитированные акции, если соответствующее решение принято на собрании акционеров.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «Об акционерных обществах» был принят в сентябре 2008 года. Закон определяет порядок создания, деятельности акционерных обществ, их правовой статус, права и обязанности акционеров. Вместе с тем, в начале января Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила свой проект изменений в этот закон, позднее одобренный Кабинетом министров Украины.