Налоговая напоминает о крайнем сроке уплаты налога на недвижимость для юрлиц

Столичная налоговая напоминает, что 31 января - последний день подачи налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в 2013 году для юридических лиц. Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе Киева.

Как сказано в сообщении, налогоплательщики - юридические лица самостоятельно вычисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и подают декларации по месторасположению объекта налогообложения. При этом в декларации годовая сумма налога разбивается на кварталы равными частями.

Форма налоговой декларации, обратили внимание в налоговой, находится в широком доступе на веб-портале ГНСУ в разделе «Налоговое законодательство», подрубрике «приказы».

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января вступила в силу норма Налогового кодекса о введении налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, плательщиками которого являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, - собственники жилой недвижимости.

Юридическим лицам надлежит осуществлять ежеквартальные авансовые платежи. Механизм налогообложения недвижимости физических лиц несколько отличается. Квартиры и дома площадью до 120 кв. м и до 250 кв. м, согласно Налоговому кодексу, налогом не облагаются. Недвижимость большей площади облагается налогом, ставка которого рассчитывается местными органами власти на 1 кв. м жилой пощади. В частности, для квартир площадью до 240 кв. м и домов площадью до 500 кв. м ставка налога не может превышать 1% от установленной суммы минимальной заработной платы (1 147 грн на 1 января 2013 года). Для квартир и домов большей площадью ставка налога рассчитывается с учетом 2,7% от размера минимальной зарплаты.

Налоговое сообщение-решение о сумме налога, обязательной к оплате собственником недвижимого имущества, присылается ему по месту нахождения объекта налогообложения до 1 июля. Согласно нормам Налогового кодекса, плательщик налога на недвижимость имеет право обратиться в налоговые органы с просьбой разъяснить порядок уплаты налога, а также расчеты сумм к оплате. Срок уплаты налога составляет 60 дней с момента получения уведомления для физических лиц – налогоплательщиков.

Не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.