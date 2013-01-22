Столичные налоговики в 2012 году легализировали 17 тысяч работников

Сотрудники Государственной налоговой службы Киева в 2012 году легализировали труд 17,3 тыс. работников, в том числе 7,5 тыс. наемных работников и более 9,7 тыс. «теневых» предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в ГНСУ Киева.

Согласно сообщению, в бюджет дополнительно поступило 6,57 млн грн налогов, в том числе 3 млн грн налога на доходы физических лиц.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине работники налоговых органов на протяжении 2012 года легализировали труд 96 тыс. наемных работников, обеспечив уплату в бюджет 19 млн грн налога на доходы физических лиц. Нарушения трудового законодательства являются распространенным явлением. Предприниматели работают без государственной регистрации или выплачивают зарплаты «в конвертах». И такие нарушения фиксируются в 9 случаях из 10.

В целом по стране объем штрафов за такие нарушения и начисления налога на доходы физических лиц в прошлом году составили 337 млн грн.