ЕБРР прогнозирует в 2013 году самый динамичный рост экономик стран Центральной Азии

Варшава. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в текущем году ожидает самого динамичного роста национальных экономик, из проанализированных ним 26 государств, в странах Центральной Азии, где увеличение ВВП в среднем составит почти 7%.

Об этом сказано в январском прогнозе банка, которым располагает УНИАН и в который включены также страны Центральной, Восточной и Южной Европы, Кавказа и Южно-Восточные средиземноморские государства.

Средний темп роста ВВП шести центрально-азиатских стран, по оценкам экспертов банка, в текущем году увеличится на 6,9% после 6,2% в 2012 году.

Быстрее всего будут расти экономики Монголии, Туркменистана и Кыргызстана: на 16, 10 и 7%, соответственно.

ВВП входящих в Евросоюз восьми государств Центрального и Балтийского регионов в среднем вырастет на 1,2 после 1,3% в прошлом году на фоне 1,5 и 0,1 процентного роста в странах Южной и Восточной Европы.

Более динамично, по оценкам ЕБРР, в текущем году будут развиваться экономики кавказских государств, где в тройку лидеров по темпу роста ВВП войдут Грузия, Армения и Азербайджан с 5% и 4% ростом, соответственно.

Экономика Турции увеличится на 3,7% на фоне 3,5% роста российского ВВП, 3% плюса экономики Молдавии и 1,5% Беларуси.

Среди включенных в анализ входящих в Евросоюз стран активнее всего в текущем году будут развиваться балтийские государства, где рост составит около 3%.

Средний рост ВВП в Египте, Марокко, Тунисе и Иордании составит 4%.

Как сообщал УНИАН, в своем последнем прогнозе ЕБРР прогнозировал рост ВВП Украины в 2013 году на 1% после ожидаемого нулевого роста в прошлом году.

Справка УНИАН. Премьер-министр Украины Николай Азаров на встрече с иностранными инвесторами 18 января заявил, что ожидает роста ВВП страны в текущем году в пределах 3-3,5%. Вместе с тем, накануне Всемирный банк ухудшил свой прогноз в отношении роста ВВП Украины до 2,2%. При этом в экспертной среде рост ВВП Украины ожидают на уровне не более 2%.