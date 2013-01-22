«ТММ-Банк» продан промгруппе из России

Новым владельцем «ТММ-Банка» (г. Киев) стала одна из российских промышленных групп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор девелоперско-строительной компании ТММ Николай Толмачев.

«Московской промышленной группе», - сказал он, отвечая на вопрос, кому продан «ТММ-Банк».

Других подробностей сделки Н.Толмачев не сообщил.

Стоит отметить, что в повестку для собрания акционеров банка, проведение которого назначено на 4 февраля, внесен вопрос изменения его названия. При этом как именно планируется изменить название, в банке не уточнили.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года основные акционеры «ТММ-Банка» продали свои пакеты. Так размер пакета акций в собственности ООО «ТММ-холдинг» до продажи составлял 22,925% уставного капитала банка, а Николая Толмачева - 37,4017%.

При этом банк тогда не предоставил данные о новых собственниках.

Справка УНИАН. «ТММ-Банк» (г. Киев) зарегистрирован в январе 1992 года.

Первое полугодие 2012 года «ТММ-Банк» закончил с убытком - 5,4 млн грн.

На 1 апреля 2012 года основными акционерами ПАО «ТММ-Банк» являлись ООО «ТММ-Холдинг», прямое участие - 22,9250%, бизнесмен Николай Толмачев, прямое участие - 37,4017%, опосредованное участие - 22,9250%.