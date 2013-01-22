«ТММ-Банк» продан промгруппе из России
Новым владельцем «ТММ-Банка» (г. Киев) стала одна из российских промышленных групп.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор девелоперско-строительной компании ТММ Николай Толмачев.
«Московской промышленной группе», - сказал он, отвечая на вопрос, кому продан «ТММ-Банк».
Других подробностей сделки Н.Толмачев не сообщил.
Стоит отметить, что в повестку для собрания акционеров банка, проведение которого назначено на 4 февраля, внесен вопрос изменения его названия. При этом как именно планируется изменить название, в банке не уточнили.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года основные акционеры «ТММ-Банка» продали свои пакеты. Так размер пакета акций в собственности ООО «ТММ-холдинг» до продажи составлял 22,925% уставного капитала банка, а Николая Толмачева - 37,4017%.
При этом банк тогда не предоставил данные о новых собственниках.
Справка УНИАН. «ТММ-Банк» (г. Киев) зарегистрирован в январе 1992 года.
Первое полугодие 2012 года «ТММ-Банк» закончил с убытком - 5,4 млн грн.
На 1 апреля 2012 года основными акционерами ПАО «ТММ-Банк» являлись ООО «ТММ-Холдинг», прямое участие - 22,9250%, бизнесмен Николай Толмачев, прямое участие - 37,4017%, опосредованное участие - 22,9250%.