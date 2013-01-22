BNP Paribas Group заявляет, что не намерена продавать «УкрСиббанк»

Одна из крупнейших международных финансовых групп BNP Paribas Group не имеет намерений продавать свою украинскую «дочку» «УкрСиббанк», рассматривая ее как перспективный банковский актив. Об этом сообщила пресс-служба «УкрСиббанка», отвечая на запрос УНИАН.

Как говорится в сообщении, акционеры «УкрСиббанк» твёрдо уверены в его стабильности и перспективах дальнейшего развития.

«Принимая во внимание все усилия, которые BNP Paribas в течение последних двух лет приложила для восстановления «УкрСиббанка», группа не имеет намерений продавать его и рассматривает «УкрСиббанк» как наиболее перспективный банк в Украине», - цитирует пресс-служба банка Стефана Декрана, руководителя международного розничного бизнеса BNP Paribas.

Справка УНИАН. Ранее ряд западных финансовых групп объявили об уходе с украинского финансового рынка в связи с очередной волной экономического кризиса.

«УкрСиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года. Основными владельцами банка являются одна из крупнейших международных финансовых групп BNP Paribas (84,99% акций) и ЕБРР (15%). По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал 10-ое место среди 175 банков по объемам активов. На 1 октября активы банка составляли 29,09 млрд грн, средства клиентов – 18,78 млрд грн, собственный капитал – 2,62 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 59,64 млн грн.