Торги на межбанке во вторник закрылись котировками 8,1435/8,1470 грн/долл.

Во вторник, 22 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1425/8,1470, к 12:00 цены повысились до 8,1450/8,1485. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 8,1435/8,1470 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2696/0,2700, к 12:00 цены понизились до 0,2694/0,2698. К закрытию цены повысились – 0,2695/0,2699. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,2055 (-0,0245).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3270/1,3370. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8675/10,8755, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8335/10,8420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 10,8655/10,8740.