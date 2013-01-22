Кабмин предлагает одновременную регистрацию субъекта предпринимательства и плательщика НДС

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде разрешить предпринимателям подавать заявления о выборе группы налогообложения (в случае выбора упрощенной схемы налогообложения) и о регистрации плательщика НДС непосредственно при регистрации физического или юридического лица – субъекта предпринимательской деятельности.

Соответствующий законопроект (№2029) зарегистрирован в Верховной Раде и опубликован на официальном сайте парламента.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, заявление о добровольной регистрации в качестве плательщика НДС или о выборе группы упрощенной системы налогообложения станет дополнением к регистрационной карте, которую подают для государственной регистрации юридического или физического лица – предпринимателя. При этом регистратору предоставляется возможность сканировать поданные заявления и отправлять их электронные копии в налоговые органы.

Показательно, что парламентарии в целом позитивно оценивают предложенную идею. В частности, народный депутат Украины от Всеукраинского объединения "Батькивщина", заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам экономической политики Ксения Ляпина в комментарии УНИАН обратила внимание, что существенное сокращение регистрационных процедур – давняя мечта украинских законодателей.

«Существенно сократить объем регистрационных процедур предлагается, прежде всего, для физических лиц, которые могут вести предпринимательскую деятельность ограниченное время. Минфин и мы как депутаты давно эту инициативу обговаривали, время от времени натыкаясь на ведомственные барьеры. А теперь идея получила свое воплощение. Посмотрим, как она в итоге будет реализована, но пока ключевым является легкость регистрации, облегчение входа и выхода из предпринимательской деятельности», - подчеркнула К.Ляпина и добавила, что регистрация физического лица – предпринимателя является поводом показать налоговым органам источник дохода. Отсюда и логика: пусть налоговая тут же регистрирует способ уплаты налогов, считает парламентарий.